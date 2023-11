José Gabino Vázquez Vega, coordinador municipal de Protección Civil, anunció la implementación de un operativo para decomisar productos pirotécnicos, los cuales están prohibidos en el municipio de Aguascalientes. Recordó que el año pasado, incendios causados por pirotecnia generaron numerosos llamados de emergencia, especialmente durante los días festivos.

El funcionario municipal hizo un llamado a la población, en particular a los padres de familia, para evitar la compra de pirotecnia. Recordó los riesgos asociados con su uso, que incluyen la pérdida de extremidades, especialmente entre menores de edad.

Si bien reconoció que en promedio se asegura una tonelada de material pirotécnico en cada operativo, enfatizó que la participación activa de la sociedad es fundamental para reducir los riesgos. El operativo está programado para iniciar el 5 de diciembre y será precedido por una capacitación el 30 de noviembre, en coordinación con otras entidades municipales y estatales de Protección Civil.

En vista de la temporada navideña que se aproxima, Vázquez Vega instó a la población a tomar precauciones al decorar sus hogares. Recomendó no sobrecargar las instalaciones eléctricas con luces y adornos, limitando la conexión a no más de dos dispositivos por toma de corriente. Además, aconsejó verificar la certificación de series de luces navideñas y extensiones eléctricas, y subrayó la importancia de apagar los adornos al salir de casa o en ausencia de vigilancia.

Durante la temporada navideña, los accidentes automovilísticos se incrementan entre un 10 y un 20%.

NÚMEROS DE EMERGENCIA:

072

(449) 970-4050

(449) 918-2811