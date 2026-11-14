El Municipio de Aguascalientes iniciará procedimientos jurídicos contra comerciantes del Centro Histórico que presenten irregularidades en sus permisos o incumplan sus obligaciones. La medida podría alcanzar al 40% de los establecimientos de la zona, informó el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López.

El funcionario explicó que el reordenamiento comercial y urbanístico comenzará en 2027, una vez concluida la temporada decembrina, para evitar afectaciones durante el periodo de mayor actividad económica del primer cuadro de la ciudad.

Como parte del proyecto, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los comerciantes nueva infraestructura para reorganizar la ocupación del espacio público. Paralelamente, revisará la situación jurídica de los permisos y promoverá procedimientos para reducir aquellos que presenten irregularidades.

García López señaló que uno de los principales problemas corresponde a la sucesión de derechos, pues existen permisos registrados a nombre de personas que ya no ejercen la actividad, mientras otros comerciantes ocupan sus espacios.

Aclaró que los establecimientos con permisos regularizados y obligaciones al corriente no enfrentarán afectaciones.

Sin embargo, precisó que la Dirección de Mercados deberá verificar el porcentaje de comerciantes que podrían estar sujetos a procedimientos jurídicos.

El Ayuntamiento contempla presentar la nueva infraestructura durante el próximo año, como parte de la estrategia para ordenar la actividad comercial del Centro Histórico.