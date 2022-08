Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, pidió a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia contra el dirigente nacional del PRI y también legislador federal, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito, delito que alcanza una pena de 25 años de prisión.

En conferencia en San Lázaro y acompañado del presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, Sales explicó que promovió el recurso tras las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción del estado a las propiedades del dirigente tricolor, en especial a un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Castillo, y donde el 4 de julio pasado se realizó un cateo.

Aseguró que se investiga la desproporción entre los ingresos devengados durante el tiempo en que Moreno fue Gobernador de Campeche, de 2015 a 2019, y lo que declaró patrimonialmente y las propiedades ya valuadas.

«Hay una desproporción entre los ingresos que recibió (Moreno) y los bienes que posee. En lo que hace a la mansión de Lomas del Castillo, Campeche, está valuada en 130 millones de pesos, además de un menaje de 50 millones de pesos. Pero también hay registro de propiedades en Champotón, Country Club, Torreón e incluso en la Ciudad de México, algunas propiedades a nombre de familiares.

«Estamos solicitando a la Cámara de Diputados que retire el fuero, y nos permita continuar con el trámite procesal, esperamos que se integre la Sección Instructora, y se lleva adelante el trámite», manifestó.

Sales precisó que la carpeta de investigación no contiene como evidencia o prueba los diversos audios que la Gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, ha dado a conocer sobre Moreno, sino que se sólo se realizó una indagatoria por las propiedades.

Asimismo, negó que haya alguna motivación personal o política contra Moreno, en referencia a que ambos compitieron al interior del PRI por la gubernatura de Campeche en 2015.

«Aquí no hay nada personal, es una investigación de tipo ministerial, de tipo criminal», señaló.

«No estamos actuando políticamente en función de un opositor, estamos actuando técnica y jurídicamente, y que esto tenga consecuencias políticas, pues es otra cuestión», agregó.

Y ALITO VE VENGANZA

Alejandro Moreno señaló que de Morena sólo espera venganza y no justicia, luego de que el Fiscal Sales presentara la solicitud de desafuero en su contra.

«Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México», afirmó en un video subido a redes.

Consideró que una vez más, el Gobierno demostró la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utiliza a las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

«Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo», sostuvo.