Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Hacienda pidió a la FGR ejercer acción penal por delitos fiscales contra los dueños de Portacelis Gas and Oil, de Tabasco, una empresa vinculada con Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán.

A la empresa Portacelis se le imputan operaciones de huachicol fiscal que ocasionaron un daño al fisco por más de 834 millones de pesos.

Su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, el operador de confianza de Amílcar Olán.

Conforme a documentos de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), De la Cruz aparecía en actas mercantiles como administrador de Portacelis; como comisario en Romedic, empresa de Amílcar que recibió del Insabi contratos de medicamentos, y como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicamentos al IMSS.

Además, De la Cruz aparecía como titular del órgano de Vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, constructora en la que Amílcar es dueño del 90 por ciento de las acciones. Para MCCI, De la Cruz fungía como un prestanombres de Amílcar.

Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, entregó a la FGR el 25 de marzo pasado una declaratoria de perjuicio contra la empresa Portacelis Gas and Oil al concluir que del 11 de febrero al 27 de junio de 2025, tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles, los cuales cruzó a México en ferrotanques con información falsa, omitiendo el pago de 834 millones de pesos por derechos e impuestos.

El SAT solicitó acción penal en contra de cinco personas, entre ellas empleados de la empresa y agentes aduanales que facilitaron sus delitos.

La empresa Portacelis fue constituida el 6 de agosto de 2024 ante el notario Manuel Alejandro Cachón, de Villahermosa, Tabasco, y los accionistas designaron a Juan Carlos de la Cruz como administrador único.

Aunque el 23 de diciembre de 2024, cuando iniciaba el sexenio de Claudia Sheinbaum, De la Cruz renunció y fue relevado por José Alonso Ulin Hernández como administrador único de la empresa.

Ulin, de 32 años de edad es residente de la Ranchería Ixtacomitán, de Jalpa, Tabasco, sin historia empresarial previa, por lo que MCCI advierte una maniobra para evadir responsabilidades.

«El movimiento fue una estrategia bien planeada. La estructura que quedó en Portacelis Gas and Oil después de la renuncia de Juan Carlos De la Cruz era la de una empresa preparada para operar negocios con sigilo: socios sin trayectoria, domicilios modestos en rancherías, y un organigrama que buscaba disolver cualquier vínculo evidente con las figuras que la fundaron», explicó el periodista Raúl Olmos de MCCI.

El SAT no formuló cargos contra De la Cruz sino contra Ulin y los agentes aduanales que los auxiliaron en el contrabando. Pero señaló a Portacelis de cometer huachicol fiscal.

Jorge Amílcar Olán, amigo de «Andy» López Beltrán, ha estado involucrado en diversas obras emblemáticas del obradorismo, como el Tren Maya y el Interoceánico, y algunas de sus conversaciones telefónicas, que han sido filtradas, refieren probables actos de corrupción en dichas obras.

Y escapa a EU implicado clave

El agente aduanal que operaba el huachicol fiscal de Portacelis Gas and Oil logró escapar a EU en enero pasado, cuando la FGR estaba a punto de detenerlo en la frontera de Matamoros y Brownsville.

Se trata de Víctor José Carretero Zardeneta, un conocido pastor cristiano de la frontera de Tamaulipas que cuenta con doble nacionalidad y se ha convertido en figura clave de las investigaciones de huachicol fiscal, pues aparece en tres de los principales casos indagados por la FGR.

Contra Carretero pesan dos órdenes de aprehensión por presunto contrabando de combustibles: una por el caso de Ernesto Ruffo Appel y otra por el de los tres militares que estaban a cargo de la Aduana de Matamoros.

Ahora Carretero tiene en curso una tercera investigación en la que se le imputa tramitar 139 pedimentos de petrolíferos para Portacelis Gas And Oil.