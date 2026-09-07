La falta de espacios y la distancia a los planteles son dos de los factores que el Instituto de Educación de Aguascalientes busca atender para reducir el abandono del bachillerato, por lo que trabaja en la apertura de ocho nuevos planteles de educación media superior, informó su director general, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

La ampliación de la infraestructura tiene como objetivo alcanzar una cobertura del 100% y garantizar que los jóvenes que deseen continuar sus estudios encuentren un lugar disponible.

La estrategia también considera la ubicación de los nuevos planteles, debido a que, para algunos estudiantes, recorrer largas distancias representa una dificultad para permanecer en la escuela.

A ello se suma un programa estatal de becas dirigido a estudiantes que no reciben otros apoyos. Para este año se contempla la entrega de más de 22 mil becas, con un monto promedio de 2 mil 500 pesos por alumno cada semestre.

El apoyo económico está destinado a cubrir gastos relacionados con la permanencia escolar, como materiales y otras necesidades básicas, particularmente entre los jóvenes que podrían incorporarse al mercado laboral antes de concluir el bachillerato para contribuir al ingreso familiar.

Gutiérrez Reynoso señaló, además, que el IEA mantiene la vinculación de los estudiantes con el sector productivo mediante el modelo de educación dual, que combina la formación académica con prácticas en empresas. Esta modalidad ya opera en planteles del Conalep, Cecytea y algunos Cbtis, con más de 100 estudiantes incorporados actualmente.

La estrategia plantea atender la deserción desde distintos frentes: aumentar la disponibilidad de espacios, reducir las barreras de acceso asociadas con la distancia, otorgar apoyos económicos y ofrecer a los jóvenes una formación vinculada con el mercado laboral.