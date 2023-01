Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 19-Jan-2023 .-Evitar con acciones de prevención y transparencia casos de corrupción como «La Estafa Maestra» ofrecieron ayer los tres aspirantes a encabezar la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Los ex Rectores que buscan relevar a Jaime Valls Esponda en la Secretaría General de la ANUIES expusieron ante miembros del Consejo Nacional su plan de trabajo. Hoy, uno será electo en asamblea.

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, ex Rector de la Universidad de Guadalajara, consideró que la fiscalización en las instituciones de educación superior y la transparencia deben reforzarse para evitar casos como «La Estafa Maestra», en el que se involucró a 8 universidades para desviar recursos por más de 7 mil millones de pesos.

«Creo que esa práctica debe continuar y deben fortalecerse las capacidades para que las universidades no solamente rindan cuentas financieras, sino también rindan cuentas en materia de calidad y en en otras áreas», indicó.

La autonomía, dijo, debe defenderse, pero también se pronunció en contra de que sea usada para eludir la transparencia.

Juan Eulogio Guerra Liera, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, planteó consensuar mediante un formato homogéneo las auditorías de las universidades.

Recordó que actualmente se realizan auditorías estatales y federales, además de que las instituciones de la ANUIES acuden a la Cámara de Diputados a entregar estados financieros, matrícula y metas.

Luis Armando González Placencia, ex Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, planteó la necesidad de hacer de la ANUIES una organización «de segundo piso», que sea capaz de generar sinergias entre las instituciones.

Además, propuso un programa de vinculación estratégica con la finalidad de armar proyectos interinstitucionales.