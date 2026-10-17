Ante el crecimiento de la población adulta mayor en Aguascalientes, la Secretaría de la Familia, el DIF Estatal y el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM) presentaron un programa para detectar situaciones de abandono, vulnerabilidad y problemas de salud.

Durante la tercera sesión del Órgano Ciudadano para la Familia, la secretaria Norma Guel Saldívar explicó que “Conociendo a las familias adultas mayores” permitirá identificar necesidades y canalizar a quienes requieran atención hacia las instituciones correspondientes.

La funcionaria señaló que este sector pasó de 145 mil habitantes en 2020 a casi 200 mil en 2025, crecimiento que plantea mayores necesidades de asistencia y servicios.

Como parte de la estrategia, brigadas estatales aplican encuestas mediante la herramienta digital Detector para conocer las condiciones familiares, económicas y de salud de los participantes. En la colonia López Portillo, de la capital, se han registrado más de mil personas adultas mayores.

Guel Saldívar informó que la coordinación entre el IAPAM, el DIF Estatal y el ISSEA ha permitido brindar orientación y atención a más de 43 mil adultos mayores. De ellos, 26 mil 300 recibieron revisiones y acompañamiento directo del IAPAM.

El programa también distribuye información preventiva sobre enfermedades crónicas. Según cifras presentadas durante la reunión, el 47% de los adultos mayores padece hipertensión y casi el 30% tiene diabetes.