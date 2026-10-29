MURAL / Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: La Federación y el Gobierno de Jalisco anunciaron que invertirán 24 mil 700 millones de pesos en obras para el abasto de agua de la ZMG.

La Federación y el Gobierno de Jalisco anunciaron que invertirán 24 mil 700 millones de pesos en obras para el abasto de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Algunos trabajos ya están en proceso, otros comenzarán a inicios del 2027 y su ejecución tomará hasta dos años, por lo que se espera que todos estén concluidos a más tardar en 2029.

En la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Pablo Lemus informaron que la Federación aportará 14 mil 500 millones de pesos y el Estado, 10 mil 200 millones, en ambos casos a través de reasignación de presupuestos, por lo que Lemus aseguró que habrá deuda, privatización ni alza en tarifas.

La 4T construirá los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar, mientras que Jalisco renovará la Planta Potabilizadora 1, en Miravalle; reparará colectores y obras complementarias.

Conagua estimó que las obras darán condiciones de abasto óptimo por 30 años.

Coparmex Jalisco llamó a facilitar a negocios un abastecimiento alternativo durante los tandeos. Hay 112 mil 801 establecimientos en las zonas afectadas.

El proyecto integral

Federación y Gobierno de Jalisco se comprometieron a realizar obras para el abasto de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara que en conjunto costarán 24 mil 700 millones de pesos.

Federación

Construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara

Longitud: 42 km, de la Planta de Bombeo Santa Cruz al tanque del Cerro del Cuatro.

Capacidad: Hasta 8,000 litros por segundo.

Ejecución de la obra: Inicia en primeros meses de 2027 y termina en 2029.

Inversión: 9,300 mdp

Construcción del nuevo acueducto Calderón-San Gaspar

Longitud: 31.3 km, de la Presa Elías González Chávez (Presa Calderón) a la Planta Potabilizadora 3 (PP3) San Gaspar, y ampliación de la PP3.

Capacidad: Hasta 3,500 litros por segundo

Ejecución de la obra: Inicia en primeros meses de 2027 y termina en 2029.

Inversión: 5,200 mdp

Aportación total: 14,500 mdp (vía ajustes presupuestales)

Gobierno de Jalisco

Renovación de Planta Potabilizadora 1 (PP1) Miravalle

Ejecución de la obra: Actualmente se ejecuta la etapa 1 de 3, que termina a finales de marzo de 2027 e inicia operaciones en abril.

El proyecto total termina en en 2028.

Inversión: 7,500 mdp.

Construcción y reparación de red de colectores, y otras obras complementarias

Objetivo: Impedir descargas de aguas residuales al Canal de Las Pintas.

Ejecución de la obra: En proceso. Terminaría a finales de diciembre del 2026

Inversión: 2,700 mdp

Aportación total: 10,200 mdp (vía ajustes presupuestales)

CSP: Terminaremos obra que le tocaba a Alfaro

A pesar de que era una obra que correspondía al Gobierno de Jalisco, encabezado entonces por Enrique Alfaro, la construcción del acueducto Calderón-San Gaspar correrá a cargo de la Federación, como parte de los acuerdos del Plan Hídrico para Jalisco alcanzados entre el Estado y el Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció que la Federación destinará 14 mil 500 millones de pesos a la construcción de los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar.

Sheinbaum señaló que éste último debió construirse durante el Gobierno de Alfaro, luego de concluirse la presa El Zapotillo, inaugurada en 2024 por Andrés Manuel López Obrador.

«La obra que no se terminó de la Presa Calderón a San Gaspar, que, hay que decirlo, le tocaba al anterior Gobernador de Jalisco, la vamos a terminar nosotros», afirmó la Mandataria.

«Entonces las tres líneas de conducción y de abastecimiento van a quedar saneadas para que pueda haber suficiente agua y de calidad para la zona metropolitana, ¿es así, Gobernador?», preguntó ella a Pablo Lemus.

«Sí, Presidenta», contestó el Gobernador.