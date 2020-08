Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 26-Aug-2020 .-Un tribunal federal acordó admitir y turnar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra la devolución de dos departamentos de lujo a un cuñado de Karime Macías; no obstante, que ya había sido ordenada su entrega definitiva.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México abrió la puerta para que la Fiscalía tenga una nueva oportunidad de pelear a José Armando Rodríguez Ayache la devolución de un inmueble en la Ciudad de México y otro en Veracruz.

En enero pasado, el mismo órgano jurisdiccional instruyó devolverle el departamento L-103 de Arquímedes 189, en Polanco, y el 9-B, de la Torre Pelícano, en el Bulevar Manuel Ávila Camacho 741, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.

En el fallo, los magistrados coincidieron en que el cuñado de Karime nunca fue llamado para defenderse del decomiso de sus bienes, dictado el 26 de septiembre de 2018 dentro de la sentencia de 9 años de prisión impuesta a Javier Duarte, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, el 5 de marzo pasado Martha Esthela Ramos Castillo, fiscal de la Subprocuraduría de Delitos Federales, impugnó el amparo en favor de Rodríguez Ayache, aunque no la resolución del colegiado, sino la de primera instancia dictada el año pasado por el juez Antonio González García.

En un acuerdo publicado el lunes en listas, el tribunal colegiado admitió la impugnación de la Fiscalía y puntualizó que esta decisión ahora impide al juez de amparo dictaminar si ya fue cumplida o no la sentencia que ordena devolver los departamentos a su dueño.

Antonio González García, Juez Segundo de Amparo Penal en esta ciudad, también suspendió el procedimiento en acatamiento a esta decisión del colegiado.

Menciona en su acuerdo que, a pesar de la orden de devolución de los inmuebles, no se habían liberado las inscripciones de sus aseguramientos debido al cierre de los Registros Públicos de Propiedad en la Ciudad de México y Veracruz por la pandemia.

En disputa

Propiedades a nombre de José Armando Rodríguez Ayache, cuñado de Karime Macías, ex esposa del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

– Departamento L-103 del edificio localizado en Arquímedes 189, en Polanco.

– Departamento 9-B de la Torre Pelícano, en el Bulevar Ávila Camacho 741, en Boca del Río.