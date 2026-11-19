Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En su primer encuentro bilateral, no en Washington ni en la CDMX, sino en Shenzhen, China, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Mandatario Donald Trump revisaron los avances en materia comercial.

Aunque la Presidenta dijo que fue una buena reunión, «muy agradable», con un Trump de «buen humor», hasta el momento de 56 reuniones técnicas entre las delegaciones de ambos no hay un acuerdo definitivo en materia comercial.

«Fue una reunión de alrededor de 20 minutos y tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales», dijo la Presidenta, quien estuvo acompañada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Canciller Roberto Velasco.

Por parte de Estados Unidos, acompañaron a Trump, el Secretario de Economía, Howard Lutnick; el representante comercial, Jamieson Greer; el Secretario de Estado, Rubio; y el jefe de oficina, Stephen Miller.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo un balance del encuentro horas después ya en el hotel donde han pasado las noches durante esta gira.

«Se han llevado a cabo -como ustedes saben- 56 reuniones técnicas. Nuestra Presidenta ha recibido en varias ocasiones a los titulares, a los responsables de los Estados Unidos; o bien, ha hablado con ellos por Zoom, con Lutnick y con Greer.

«Entonces, ya el terreno está avanzado. Y debo decir que hay, de parte del presidente Trump, una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra Presidenta», resumió Ebrard.

En el mismo sentido, Sheinbaum dijo que el reporte es que hay avances hacia un acuerdo comercial.

«Se le informó al Presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el Secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos y -pues- podemos decir que vamos muy avanzados», aseguró.

Durante el encuentro, ambos mandatarios acordaron sostener una nueva reunión en diciembre, en Mar-A-Lago, Florida, en el marco de la Cumbre del G20.