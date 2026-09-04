Benito Jiménez Agencia Reforma

Zacatecas, México: Alrededor de 200 kilos de material explosivo fueron utilizados en el ataque con coche-bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, reveló este viernes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas, el funcionario federal reveló la primera estimación oficial sobre la cantidad de explosivos empleados en la agresión del pasado 30 de agosto.

Además reportó que van tres detenidos relacionados con ese hecho.

«Las primeras diligencias estiman que se usaron aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo», informó.

De acuerdo con García Harfuch, alrededor de las 19:50 horas fue detonado un artefacto explosivo improvisado colocado dentro de un vehículo que contaba con reporte de robo en Jalisco.

La explosión dejó 11 personas lesionadas, entre integrantes de la corporación municipal y civiles.

El Secretario detalló que la onda expansiva provocó daños severos en 10 viviendas y afectaciones menores en otras 53, además de daños en 15 vehículos, en las instalaciones de la comandancia, patrullas y unidades particulares.

El ataque ocurrió la noche del 30 de agosto, cuando un vehículo cargado con explosivos fue colocado frente a las instalaciones de Seguridad Pública de Ojocaliente y posteriormente detonado.

La explosión cimbró la zona y alcanzó viviendas y negocios de los alrededores. Vecinos reportaron daños en puertas, ventanas, techos y muros debido a la fuerza de la detonación.

García Harfuch indicó que las investigaciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y el resto de las instituciones del Gabinete de Seguridad federal.

Tras el atentado, agregó, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue reforzado el despliegue de seguridad en Zacatecas y la Mesa Estatal de Construcción de Paz acordó incrementar la presencia de fuerzas federales en la región.

El Secretario informó además que el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios permitió identificar a personas presuntamente relacionadas con la preparación y ejecución del ataque.

Un día después de la explosión, el 31 de agosto, fue detenido Juan Pedro «N», a quien las autoridades señalaron como el principal responsable de la colocación de los artefactos explosivos improvisados utilizados contra la comandancia.

Durante su captura, según el reporte presentado por García Harfuch, le fueron asegurados una granada de fragmentación, otro artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de distintas drogas y un teléfono celular.

Otros dos sujetos también fueron detenidos por su relación en el caso.

El atentado contra la comandancia ocurrió en medio de una sucesión de hechos violentos registrados en Zacatecas y representó una escalada por la utilización de un vehículo cargado con una cantidad de explosivos que, de acuerdo con la primera estimación de las autoridades, alcanzó los 200 kilogramos.

La investigación continuaba para determinar el origen del material explosivo, la forma en que fue preparado el vehículo y la participación de otras personas en el ataque.