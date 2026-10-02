El Congreso del Estado registró 28 ciudadanos interesados en integrar el Concejo Municipal de Villa Juárez, órgano colegiado de siete miembros que asumirá la transición administrativa del nuevo municipio a partir del primero de enero y concluirá el 14 de octubre.

En seguimiento al proceso, la Comisión de Fortalecimiento Municipal sesionará este viernes a las 10:00 horas y verificará que los expedientes estén completos, definirá el calendario de entrevistas y establecerá los criterios de evaluación de los aspirantes.

La presidenta de la comisión, diputada Beatriz Montoya Hernández, precisó que los aspirantes con documentación incompleta dispondrán del viernes y el lunes para subsanar los requisitos. Destacó que las solicitudes son de ciudadanos de la localidad con perfiles profesionales y técnicos en materia administrativa y económica.

Asimismo, el Poder Legislativo analiza adecuar la legislación administrativa para regular la figura del concejal, establecer esquemas de suplencia y causales de remoción, así como fijar percepciones, estimadas entre 10 mil y 15 mil pesos quincenales. En tanto, el Ayuntamiento de Asientos continuará ejerciendo el presupuesto operativo general en el lapso.

Por su parte, el diputado Heriberto Gallegos, promotor de la iniciativa para la creación del municipio, señaló que los recursos legales promovidos por un grupo de habitantes de Asientos ante el Poder Judicial no detendrán el procedimiento, toda vez que no se modificaron secciones ni distritos electorales, de acuerdo con los criterios del IEE y del Tribunal Electoral local.