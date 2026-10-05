El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado proyecta la construcción de 11 nuevos bachilleratos, que deberán entrar en operación a más tardar en agosto de 2027, con planteles previstos tanto en la capital como en municipios del interior, informó Jesús Lara Ramírez, director del organismo.

Entre los proyectos destaca el Bachillerato Cívico Estatal, cuya primera etapa contempla un edificio equipado con aulas, laboratorios, cocina y comedor. También se encuentra el nuevo plantel del subsistema CECyTEA en Villas del Río, junto a la Universidad Tecnológica Metropolitana, donde se prevé una inversión cercana a los 90 millones de pesos para atender la demanda de la zona.

La cartera de infraestructura incluye, además, un nuevo BachUAA en Villa Juárez, desarrollado en coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como un Bachillerato del Deporte. En los municipios se contemplan planteles en Cosío, Jesús María, San Francisco de los Romo y Calvillo.

Los proyectos se encuentran en distintas etapas administrativas, luego de la firma del convenio con la Federación y la llegada de los recursos, por lo que algunos están en proceso de licitación y otros en fase de asignación de obra.

La ampliación de la infraestructura incrementará los espacios disponibles en educación media superior ante la demanda de estudiantes que ingresarán al bachillerato en los próximos ciclos escolares. La previsión del IIFEA es que los nuevos planteles estén terminados y en condiciones de recibir alumnos para el ciclo escolar que inicia en agosto de 2027.