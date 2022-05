César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En México ya hay más de 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Pese a que la plataforma registra casos desde la década de los 70, un 83.5 por ciento de esa cifra se acumuló a partir de 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.

En la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han sumado 31 mil 520 personas desaparecidas.

De total de los registros, Jalisco es la entidad donde más personas desaparecidas hay en el País, con 14 mil 971 víctimas, seguido de Tamaulipas, con 11 mil 971, y el Estado de México, con 10 mil 991.

Desde diferentes partes del País, madres que han buscado por años a sus hijos claman para que las desapariciones paren.

«Qué caso tiene que nosotras, en la búsqueda, encontremos a uno, si la delincuencia se lleva a dos», cuestiona María Guadalupe Aguilar, quien fundó en 2013 el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, luego de la desaparición de su hijo, José Luis Arana Aguilar, en 2011.

«Lo peor de todo es que no vemos esperanzas, no sabemos cuándo va a parar esto. La exigencia es que se pare ya, que detengan esta situación, este dolor», dijo.

Aguilar es consciente que entre más pasa el tiempo, es menos probable que pueda encontrar a su hijo, pero siente el deber de ayudar a las personas que recién sufren la desaparición de un ser querido.

