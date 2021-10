Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un ánimo que recordó al polémico «Se las metimos doblada, camaradas», el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, sentenció ayer el triunfo de la reforma energética impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Vamos a ganar la reforma energética, compañeros. Nos los vamos a chingar», expresó el escritor durante la charla «La 4T va», en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

Lo anterior es uno de los avances -así denominados por Taibo II- que, con una cuota de optimismo, pueden percibirse de la actual Administración.

«Vamos a salir de la pandemia con una sociedad de lectores; ésa se las vamos a ganar a chingadazos, no hay ninguna duda. Y dentro de tres años habremos aumentado el nivel de lectura de este país».

Sin embargo, el titular del FCE reconoció que el Presidente no conseguirá hacerlo solo, por lo que hizo un llamado al pueblo a organizarse y a ser «la quinta palanca de la 4T». Especialmente ante las críticas constantes al Mandatario federal.

«Desde la época de Madero no se había repartido tanta mierda contra el Presidente como la que se ha repartido en estos últimos dos años», sostuvo.

Descartan moches y presiones

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que en la discusión de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica no habrá presiones ni moches.

En un comunicado, indicó que a diferencia de la reforma energética avalada hace ocho años, en esta ocasión sí habrá un amplio debate donde participarán todos los interesados en el tema.

«Nadie se va a quedar fuera de esta discusión y muchos menos habrá una aprobación al vapor», aseguró.

El legislador poblano aseveró que en el 2013 la reforma de Peña Nieto se aprobó en 40 minutos, en la madrugada, «con presiones de todo tipo y hasta moches a legisladores».

«Eso no volverá a suceder jamás, porque somos congruentes con los principios de la Cuarta Transformación y porque esta reforma beneficia al pueblo y mantiene intacta nuestra soberanía», señaló.