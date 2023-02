Guadalupe Selene Velasco García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum afirmó que el partido Morena ganará las elecciones en 2024 por la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

Aunque no mencionó nombres de posibles candidaturas, la Mandataria presumió popularidad del partido.

«De una vez, vamos a ganar la Ciudad, eso no está en duda, pero ni tantito, ni tantito, lo dicen todas las encuestas (…) no hay ninguna duda, yo no tengo la menor duda de que se va a ganar la ciudad en el 24», dijo.

Al salir de las reuniones con miembros de Morena y los partidos aliados del Trabajo y Verde Ecologista este martes, Sheinbaum dijo que insiste en la unidad del partido para que todos se respalden.

Y se dijo apoyada.

«Yo me siento muy arropada; de hecho, los gobernadores de nuestro movimiento inclusive hicieron un desplegado respaldando cualquier acción en contra. Lo que nosotros tenemos que defender entre todos los partidos que pertenecemos a este movimiento, los dirigentes, pero también la gente, tenemos como responsabilidad, proteger a este movimiento», señaló.