Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- La vocalista de Garbage, Shirley Manson, aseguró que la agrupación no está preocupada por la cantidad de asistentes que reúna durante su concierto gratuito del próximo 14 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, ni por las posibles interpretaciones políticas del espectáculo.

En entrevista desde Los Ángeles, la cantante explicó que la banda estadounidense nunca ha buscado competir por récords de audiencia, pues considera que su trayectoria está más vinculada con la escena alternativa que con los fenómenos musicales masivos.

Garbage, integrada también por Duke Erikson, Butch Vig y Steve Marker, ofrecerá su última presentación del año con un repertorio especial que combinará sus éxitos, como «Stupid Girl», «Special» y «#1 Crush», con canciones de su reciente álbum, «Let All That We Imagine Be The Light».

Manson descartó cualquier intención de realizar proselitismo político durante su visita a México, aunque reconoció estar informada sobre problemas ambientales del país, particularmente la contaminación del agua en Guadalajara y la situación de los ecosistemas de Yucatán.

También celebró que México tenga una mujer en la Presidencia, pero aclaró que su participación artística no representa respaldo a ningún partido o dirigente.

La intérprete sostuvo que el objetivo principal será ofrecer una experiencia musical memorable, independientemente de las condiciones climáticas o la asistencia.

Para Garbage, el concierto representa una oportunidad especial de reencontrarse con el público mexicano, con el que mantiene una relación cercana desde hace tres décadas.