Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a médicos privados esperar para ser vacunados contra Covid-19, señaló que se analiza aplicar a 3 millones de maestros y personal educativo la vacuna de CanSino.

“Terminando con adultos mayores vamos a destinar como una semana o 10 días a vacunar a todos los trabajadores de la educación, a todos. Estamos analizando el hacerlo con la vacuna CanSino, que es una sola dosis”, explicó.

Hace unas semanas el Mandatario señaló su intención de vacunar a personal educativo en entidades en verde, pero posteriormente, ante la inminencia de una tercera ola de contagios, rectificó y anunció que se priorizaría la vacunación de adultos mayores en municipios con mayor número de contagios y de decesos.

Esta semana, el Gobierno federal actualizó la Política Nacional de Vacunación y entre los ejes de priorización de vacunación contra Covid-19 incluyeron primero al personal sanitario que enfrenta Covid-19, es decir el llamado de primera línea, después a los mayores de 50 años, a las personas con comorbilidad.

En cuarto sitio de prioridad incluyeron ahora al personal docente de las entidades en semáforo verde, después a las personas de 40 a 49 años y por último al resto de la población de más de 16 años.

Sin embargo, en el mismo documento clasificado como versión 5.0, considera al “resto de personal de salud” en la segunda etapa de vacunación prevista entre marzo y mayo.

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó abrir por ahora la vacunación para personal médico privado y pidió esperar hasta que le toque por edad.

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos”, argumentó.

– ¿Entonces está descartada la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado?- se le preguntó.

-No, no, porque si te digo esta descartado, ese va a ser el titular de REFORMA de mañana- respondió en la conferencia mañanera.

-¿Van a tener que esperar?.

-Que nos esperen.

-¿Hasta que les toque por edad?

-Hasta que nos toque a todos.

-Entonces, sí está descartado- insistió REFORMA.

-No. Bueno, esa es su interpretación, póngalo así, pero yo lo explico de que va poco a poco. Con el REFORMA no podemos porque el REFORMA está muy enojado con nosotros- dijo.