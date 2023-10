Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum aseguró ayer que «muchos empresarios» del país se están sumando al denominado Acuerdo de Unidad para la Transformación y consideró que ese sector sabe que Morena ofrece un proyecto sin corrupción en el país.

«Muchos empresarios del país, muchísimos, están firmando con nosotros el Acuerdo de Unidad para la Transformación, porque los empresarios también saben que lo mejor que le puede pasar al país es que siga un Gobierno en donde no haya corrupción», aseveró durante un acto realizado en Manzanillo, Colima.

«Y que sigan los Gobiernos que apoyen a los que menos tienen en nuestro país, y que sigan los Gobiernos que peleen por los trabajadores, que siga subiendo el salario mínimo».

El Acuerdo morenista fue signado, entre otros, por Francisco Medina Solana, presidente de CANIRAC Colima; el empresario Alejandro Meillón; Nolasco Gómez, presidente de la Unión de Transportistas de Manzanillo; Francisco Hueso Alcaraz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, y Julio Lugo Barriga, presidente de CMIC Colima.

En presencia de la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien no subió al templete, y acompañada por el dirigente nacional morenista Mario Delgado, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseveró además que la construcción de un «segundo piso» a la llamada Cuarta Transformación significa la continuidad de obras públicas.

«No sólo significa garantizar que continúen obras de infraestructura históricas, como el Tren Maya o la implementación de programas sociales en beneficio del pueblo de México, sino que además implica seguir construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones», manifestó.

Sheinbaum llamó a organizarse para defender los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador y evitar así un retorno de la Oposición al Gobierno.

«La oposición se está quedando cada vez más chiquita, porque del otro lado lo que quieren es regresar al pasado, al pasado de privilegios, al pasado de corrupción y aquí, en nuestro proyecto, lo que queremos es seguir con el beneficio del pueblo de México, que México siga siendo un país que brille en el mundo», subrayó.

La aspirante presidencial de Morena destacó que durante la contienda interna difundió el mensaje de que en política es momento de mujeres.

El recordatorio de su mensaje ocurrió en vísperas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordene a los partidos políticos postular a cinco mujeres en las ocho Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se renovarán en 2024.

«En todo el país dimos dos mensajes en cada lugar donde estuvimos presentes: decidí participar en la encuesta porque queremos que continúe la transformación, y la segunda es que de seis que participamos en la encuesta había cinco hombres y una sola mujer, y dijimos es tiempo de mujeres en nuestro País», sostuvo.

«Ganamos la encuesta y estamos aquí. Ahora se trata de construir unidad, en todos los lugares se respira no solo unidad, sino una profunda alegría y emoción porque vamos a ganar el 2024».