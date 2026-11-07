Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Morat comenzó a dimensionar el camino recorrido durante 12 años y a reconocer que llegó el momento de dejar de verse como una banda que apenas comienza para asumir el reto de cuidar lo construido.

Aunque Simón Vargas, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Juan Pablo Villamil todavía se consideran un grupo en crecimiento, algunas experiencias les han hecho reconocer que ya cuentan con una identidad y una trayectoria consolidadas.

Una de ellas ocurrió al llegar a México, cuando un agente migratorio los reconoció como «Morat de toda la vida», expresión que hizo cambiar la perspectiva de Isaza sobre su historia.

“Hasta hace poco viví bajo la premisa de que nosotros estamos empezando y por primera vez se nos está rompiendo esa idea con cosas como el señor de inmigración”, comentó Isaza antes de su segundo concierto en el Palacio de los Deportes.

Con alrededor de 30 años, los colombianos encuentran en Ya Es Mañana, su álbum más reciente, una reflexión sobre el paso del tiempo, sin quedarse anclados en el pasado ni aplazar sus aspiraciones.

“Nos dimos cuenta de que el tiempo estaba pasando, que no era ilimitado y que a veces uno se encasillaba innecesariamente en el pasado o en el futuro”, compartió Martín.

La agrupación considera que disfrutar el presente y dejar de posponer los sueños forman parte de esta nueva etapa, marcada también por el crecimiento personal y el fortalecimiento de sus vínculos.

Simón reconoció que madurar implica dejar algunas cosas atrás para encontrar mejores prioridades y mantener el equilibrio.

En lo musical, Morat conserva su esencia mediante una apuesta por los instrumentos como eje central de su sonido, además de recuperar influencias de las décadas de los 80 y 90, mientras busca mantener vigente su propuesta artística.