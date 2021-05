Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Quien recibió la vacuna de CanSino Biologics contra Covid-19 podría necesitar dos dosis y no una, como se planteó inicialmente, debido a que su capacidad para generar inmunidad contra el virus se reduce en seis meses.

“Información reciente con esta y las otras vacunas de CanSino ya aprobadas por las agencias regulatorias de los Estados Unidos, la Unión Europea, Cofepris, y otras partes del mundo, muestran que su inmunogenicidad (capacidad de provocar una respuesta inmune en el cuerpo) disminuye significativamente a los seis meses”, dice en un correo electrónico el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que coordina el ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna china en México.

El correo fue enviado el jueves pasado a los voluntarios que forman parte de la fase 3 de dicho estudio clínico, de los cuales la mitad recibió vacuna y la otra mitad placebo.

Por ello, se decidió que a las personas que en este ensayo recibieron placebo, se les aplicará la primera dosis de vacuna AdS-nCoV y a aquellos que sí les tocó vacuna, les administrarán una segunda dosis, explica el Instituto.

La aplicación de la vacuna a los voluntarios iniciará en la última semana de este mes, pero todavía no se les notificará si recibieron o no placebo en la primera ocasión.

Esto porque el estudio seguirá hasta completar los 13 meses de investigación, lo que ocurrirá a finales de este año, y en ese tiempo se hará el análisis final de la eficacia y seguridad con una y dos dosis, precisa.

Esta información únicamente está relacionada con el estudio desarrollado en México, por lo que en los hechos, sigue siendo de una dosis y habrá que esperar hasta que se determinen los resultados de esta fase 3, comentó Alejandro Macías, infectólogo de la UNAM.

El nuevo hallazgo puede obedecer a que el desarrollo de las vacunas contra la Covid-19 ha sido muy rápido y por muy bien diseñados que estén los estudios, en el camino aparecieron sorpresas, dijo Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Mencionó que esta notificación de CanSino no sorprende, ya que con otras vacunas está ocurriendo, como en el caso de Pfizer, que recientemente reveló que se necesitarán tres y no dos dosis de su vacuna, como estaba contemplado inicialmente.

De confirmarse que serán necesarias dos dosis de CanSino, evidentemente habrá un impacto en el programa de vacunación del Gobierno federal, que administró esta vacuna a maestros, principalmente, mencionó.

Implicará comprar más dosis para volver a vacunar a quienes ya tienen una.