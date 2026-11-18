El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, descartó realizar cambios en la estructura del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) como respuesta a presiones políticas y defendió la operación del organismo, al señalar que el mantenimiento de pozos, la rehabilitación de redes y la reparación de fugas requieren atención permanente, inversión y coordinación institucional.

Ante los cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio y las exigencias de renuncia del director de MIAA, Jesús Vallín Contreras, el alcalde sostuvo que la gestión del agua debe mantenerse al margen de intereses partidistas.

Aseguró que cualquier modificación en la estructura del organismo será una decisión propia, sustentada en el conocimiento de las distintas áreas y las necesidades operativas del sistema, y no el resultado de presiones políticas.

Asimismo, convocó a los distintos actores políticos a contribuir con propuestas, inversiones y gestiones para agilizar los permisos de nuevas perforaciones y fortalecer el servicio municipalizado.

Montañez detalló que MIAA opera una red de 240 pozos que requieren mantenimiento y rehabilitación constantes. Como parte de las labores cotidianas, se reparan más de 100 fugas y se realizan más de 50 desazolves al día.

En cuanto a infraestructura sanitaria, informó que se han rehabilitado cerca de 30 kilómetros de redes, con intervenciones en Héroes de Nacozari, Constitución, Pilar Blanco, Insurgentes, El Carmen, La Luz y la calle San Carlos.

Además, se trabaja en la renovación de más de 20 kilómetros de redes de agua potable, incluido un tramo del Primer Anillo, donde las intervenciones han permitido reducir las pérdidas de agua en aproximadamente 100 mil litros diarios.