Benito Jiménez Agencia Reforma

MAXCANÚ, Yucatán.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la colocación de vallas en Palacio Nacional no es por miedo, sino para evitar provocaciones y para proteger edificios históricos en la marcha del próximo 8 de marzo.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación.

“La vez pasada tiraron bombas a ese edificio histórico, es causar daño a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión”, dijo durante un evento en Maxcanú, Yucatán, para supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.

El Mandatario federal aseguró que se decidió colocar las bardas pues existe mucha gente que se infiltra en las marchas con la intención de causar daño.

“Va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando”, insistió.

En este tipo de manifestaciones, agregó, los edificios históricos suelen resultar dañados y cuesta mucho trabajo restaurarlos.

“Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se raya el Palacio Nacional, pues cuesta trabajo despintar, porque hay que pedirle permiso, autorización al INAH y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos; es mejor protegerlos, no se impide el derecho de manifestación”, señaló.

El Presidente agregó que la mejor forma de protesta es por la vía pacífica y puso como ejemplo a Gandhi y Martin Luther King.