Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras dos semanas de espera y por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó una multa por 62.2 millones de pesos de pesos a Morena, por omitir gastos en su proceso interno para elegir a Claudia Sheinbaum como su abandera presidencial.

Los jueces electorales recriminaron a ese partido pretender que no se le contabilice la megacampaña que hicieron sus cuatro «corcholatas», cuando el despliegue de propaganda estuvo a la vista de todos.

«Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que realizó Morena dentro del proceso selectivo. Ahí a la vista de todas y todos, lo pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público, a lo largo del país.

«Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción», afirmó el magistrado Felipe de la Mata, a cargo del proyecto de resolución.

Aclaró que los gastos que pudo contabilizar el INE, y que no fueron reportados, ascienden a 43 millones de pesos. Tan sólo de 4 mil 880 espectaculares, bardas, parabuses y demás publicidad en la calle que logró contabilizar el organismo, se calcula que el gasto pudo ser de 25 millones de pesos.

Los magistrados coincidieron en que Morena sí vulneró las disposiciones en materia de fiscalización, y era su obligación transparentar cada peso que se observó en propaganda y eventos, además de que los deslindes no fueron eficaces, pues la práctica continuó.

«Morena no se deslindó de forma adecuada, tomando en cuenta que, conforme a los criterios de este Tribunal en materia de fiscalización, un deslinde debe cumplir con idoneidad y eficacia, sin que la simple negativa de haber realizado un gasto sea suficiente», advirtió el magistrado Felipe Fuentes.

Sobre el argumento del partido de que el Instituto aplicó prácticas dilatorias y solicitó un sinfín de requerimientos que no pudieron ser atendidos, los jueces aseguraron que la tardanza fue resultado del cúmulo de omisiones, irregularidades y errores de los morenistas.

«No existió una estrategia para generar dilación en las respuestas al partido, ya que el hecho de que se hubiera realizado múltiples observaciones se debió a la gran cantidad de inconsistencias que fueron detectadas», indicó la presidenta del Tribunal, Mónica Soto.

Por ello, añadieron, el INE sí hizo bien su trabajo y no actuó de manera arbitraria ni fortuita.

La Unidad de Fiscalización del INE informó que los gastos no reportados se atribuyen al partido, no se suman a los gastos de precampaña de los aspirantes, pues no hubo, posteriormente, otro proceso interno formal para elegir al candidato presidencial.

El ejercicio selectivo que se sanciona fue, en el papel, para elegir a la coordinadora de los comités de la 4T.

Para pagar la multa, mensualmente se le descontará una porción a Morena de su financiamiento público.