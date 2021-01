El titular de Regulación Sanitaria del ISSEA, Octavio Jiménez Macías, hace un llamado a la población a no fomentar el mercado negro con la compra de vacunas COVID que se ofertan en internet.

Advirtió que es ilegal su venta por este medio, además de que se corre el riesgo de que el biológico sea falsificado; destacó la importancia de esperar turno, con la certeza de que habrá dosis para todos.

Dijo que luego de que la Cofepris alertó a las autoridades sanitarias estatales, sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19 de la empresa MODERNA TX Inc., a través de redes sociales, en Aguascalientes se hace exhaustivo monitoreo, y hasta el momento no se han encontrado anuncios de tal naturaleza, sin embargo, no bajarán la guardia, porque en un descuido pueden hacer de las suyas quienes lucran con la salud de la población.

Precisó que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional; su aplicación es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, establecido por la Secretaría de Salud.

Reiteró que la vacuna de la empresa Moderna, por el momento, no está autorizada en México; cualquier vacuna que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

En caso de encontrar a la venta la vacuna de referencia, no debe adquirirla; si conocen algún establecimiento, sea hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, puede realizar la denuncia sanitaria al teléfono 449 6884262.

En el caso de que haya comprado y ésta haya sido aplicada, deben hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.