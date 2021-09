Ma. Elena Sánchez Agencia Reforma

TORREÓN, Coahuila.- Alrededor de mil menores de 12 años en adelante se les aplicará hoy la vacuna anti-Covid en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, gracias al apoyo de autoridades de Texas que buscan que los hijos de trabajadores de maquilas sean inoculados, informó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

“El día de mañana se habrán de vacunar alrededor de mil niños en la frontera, dado que a través de la iniciativa privada se consiguieron para los hijos de padres que trabajan en maquiladoras, el día de mañana inician, son parte de la coordinación que se tiene con el Gobierno de Texas”, citó.

En rueda de prensa, el Mandatario priista mencionó que las vacunas que se les aplicarán a los menores son del laboratorio Pfizer.

Roberto Bernal, Secretario de Salud del estado, dijo que se espera que una vez que se vacune a este primer grupo de adolescentes podría autorizarse más inoculaciones para este segmento de la sociedad.

“Nosotros llevaremos a los niños a la garita americana, tenemos carpas en la garita mexicana para observación, ahí se suben en autobuses que andan dando vuelta entre las garitas”, indicó.

El funcionario detalló que en Coahuila lo que se ha visto es que los contagios entre menores de edad la mayoría son asintomáticos y las muertes son mínimas.

“Todas las defunciones que hemos tenido en niños han sido con otras comorbilidades, no han sido con Covid solo”, manifestó.

Hasta ahora, el plan transfronterizo apoyado por autoridades de Estados Unidos, empresas y gobiernos estatales de la frontera norte del País no había incluido a menores de edad.

Hasta ahora, los menores que se han vacunado contra Covid-19 en el País se han amparado debido a sus condiciones de salud.

El Gobierno federal aún no incluye en el Plan Nacional de Vacunación la inmunización de menores de edad, aunque sí avaló el uso de emergencia la vacuna de Pfizer para adolescentes mayores de 12 años.

Diversos magistrados han ordenado con carácter inapelable, la vacunación de menores en varios puntos del País.

La secretaría de Salud valora la vacunación de mayores de 16 años una vez que concluya, en octubre, la inmunización de la población adulta.

El gobierno ha rechazado vacunar a menores porque su riesgo de enfermar de gravedad por Covid-19 es menor que el de los adultos, pero en una entrevista publicada ayer, el subsecretario Hugo López Gatell anunció que se vacunará a un millón de menores vulnerables, de un total de alrededor de 14 millones de entre 12 y 17 años.

Diversos jueces han coincidido en sus fallos que el Gobierno federal está obligado a priorizar el interés superior de los menores de edad y su derecho Constitucional a la salud, por encima de los criterios de la Política Nacional de Vacunación (PNV).

“Los menores de 12 a 17 años sí constituyen grupo de atención prioritaria y vulnerable que debe ser incorporado al esquema de la PNV, emitida antes de la aprobación de la viabilidad de la vacuna en las personas menores de edad, asimismo existe Constitucional y convencionalmente establecida su protección reforzada relacionada con el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 Constitucional”, señaló el Segundo Tribunal Colegiado Administrativo en Boca del Río, Veracruz, uno de los que han amparado a menores.