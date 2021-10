Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que la vacunación de los adolescentes no es prioritaria porque no es el grupo más vulnerable de presentar los casos graves y las muertes por la Covid-19.

Luego que un juzgado federal ordenó al Gobierno vacunar a todos los menores de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud, la OPS llamó a mantener la estrategia establecida por la Secretaría de Salud, la cual ha sido recomendada por el organismo internacional.

«Es importante mantener las prioridades. La estrategia que la OMS y la OPS han recomendado desde el principio es vacunar primero a los más vulnerables porque la tarea de la vacuna es salvar vidas», explicó.

«Entonces es empezar con los adultos mayores y con enfermedades crónicas; personal de salud y seguir con los adultos».

Dijo que los países que ya completaron toda la vacunación de los grupos prioritarios pueden empezar con los adolescentes, primero los vulnerables y luego el resto.

Indicó que en un escenario de acceso limitado de las vacunas, si no se siguen los planes se pueden empezar a rezagar a personas en riesgo.