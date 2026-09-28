Más de 4 mil perros y gatos de diversas comunidades de Aguascalientes han recibido vacunas contra la rabia durante 2026, como parte de las acciones de prevención y atención veterinaria que desarrolla Humane World for Animals México, informó Claudia Edwards Patiño, directora de Programas de la organización, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Rabia, que se conmemora este 28 de septiembre.

La vacunación de los animales de compañía constituye una de las principales medidas para reducir la circulación del virus y prevenir su transmisión a las personas. Señaló que el trabajo realizado forma parte del Programa de Bienestar en Animales de Compañía, mediante el cual también se llevan a cabo jornadas de atención veterinaria, talleres, charlas y actividades educativas.

Apuntó que, desde que Humane World for Animals México inició operaciones en Aguascalientes, en 2024, más de 11 mil animales han sido beneficiados con acciones de prevención y atención veterinaria. Estableció que la organización mantiene, además, coordinación con el ISSEA mediante módulos informativos instalados en centros de salud y la capacitación de promotores sobre la prevención de la rabia y la importancia de la vacunación antirrábica.

La directora de Programas de Humane World for Animals México recordó que México fue reconocido en 2019 por la Organización Mundial de la Salud como el primer país del mundo en eliminar la rabia transmitida por perros como problema de salud pública. Sin embargo, mantener este estatus sanitario requiere dar continuidad a las acciones preventivas, por lo que, en México, la vacunación contra la rabia es obligatoria para perros y gatos desde el primer mes de vida y, en animales adultos, debe realizarse una vez al año.