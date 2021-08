Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un empleador no puede exigir legalmente a sus trabajadores a vacunarse contra el Covid-19, pero sí les puede pedir que se sometan a pruebas para comprobar que no están enfermos, advirtieron expertos.

Álvaro Mendoza Martínez, abogado laboral, explicó que legalmente no se le puede obligar a un empleado a vacunarse, aunque aclaró que la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 134, fracción décima, establece que es obligación de los trabajadores someterse a los reconocimientos médicos para comprobar que no padecen alguna enfermedad contagiosa.

“(Es obligación de los trabajadores) poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas”, agrega la fracción undécima.

Además, el artículo 42 indica que la enfermedad contagiosa del trabajador es causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón.

Pero existe el debate de quién debe pagar los exámenes médicos, si el patrón, el trabajador, o compartido.

Mendoza Martínez considera que lo ideal, tanto para el empleado como para el patrón, es llegar a un acuerdo.

“Quien ejerce su derecho a no vacunarse y quien pone en riesgo a la fuente de trabajo, seguridad y propios compañeros es el trabajador. Por ética, debería pagarla (la prueba), precisamente porque se ejerce su derecho. El costo de las empresas hacia aquellos trabajadores que ejercen su derecho a no vacunarse, no podría asumirlo una microempresa”, expresó.

Si una persona no vacunada se enferma de Covid-19 e infecta a algún compañero, teóricamente podría incurrir en responsabilidad penal, porque existe una afectación a la salud derivada de la decisión de no vacunarse, explicó Antonio Ávalos Gutiérrez, de la Universidad Panamericana (UP).

El problema, acotó, será conseguir las pruebas para que avance el caso.

“Al ser un hecho tan difícil de acreditar se vuelve complicado llevarlo a tribunales. ¿Puedo proceder contra alguien que me contagió y que no se puso la vacuna? Sí, pero habría que analizarlo y comprobarlo”, concluyó.