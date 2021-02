Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a adultos mayores que la vacuna contra Covid-19 es voluntaria y no está condicionada, pero llamó a aplicársela para su protección pues no representa ningún riesgo.

“Es voluntario todo, como repito nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, convencer, persuadir, informar, orientar, concientizar, no imponer nada. Decirle a los adultos mayores del País que es importante que se vacunen y que no hay riesgos”, señaló en conferencia matutina.

“Que, pues todos fuimos vacunados, los mayores, porque se avanzó mucho, sobre todo en los años 60 del siglo pasado, desde finales de los años 50, 60, entonces nos vacunaron desde niños, los adultos mayores pues muchos fueron ya vacunados, ya saben cómo, se acuerdan de las reacciones que provocan a veces las vacunas pero es lo mismo que antes, está demostrado que estas vacunas no son un peligro”.

El Mandatario federal comentó que la vacunación no es obligatoria y no está condicionada a los beneficios que reciben los adultos mayores, como la pensión que otorga el Gobierno.

“Son libres, es voluntario, no es obligatorio, nada es por la fuerza, nada y no está condicionado a los beneficios que por derecho les corresponden, que no porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión a los adultos mayores, no, son cosas distintas”, aseguró.