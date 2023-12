Alfonso Contreras Campos, presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias en Aguascalientes, declaró que las farmacias pequeñas no están involucradas en la venta de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna, debido a las especificaciones requeridas para su manejo y aplicación.

Contreras Campos expresó su preocupación por la distribución de la vacuna, un compromiso que fue asumido inicialmente por el gobierno estatal. Criticó la decisión de permitir a las grandes cadenas farmacéuticas la adquisición y venta de estas vacunas, argumentando que esta tarea debería ser responsabilidad del gobierno federal. «Es inadecuado que esto se haya dejado al sector privado. La mayoría de las pequeñas farmacias no cumplen con los reglamentos necesarios y no les resulta conveniente participar en esto», explicó.

El presidente de la Unión destacó que, a su juicio, la mayoría de las personas ya cuentan con protección suficiente gracias a las dosis previamente aplicadas y sugirió que la venta de la vacuna de Pfizer se limite a pacientes de alto riesgo, como aquellos con diabetes o enfermedades cardíacas.

Respecto a las vacunas disponibles a través del sector salud en el Estado, Contreras Campos afirmó que han superado todos los controles de calidad, desestimando las críticas sobre su eficacia. «Las vacunas ofrecidas por el sector salud son de buena calidad y han pasado todas las pruebas necesarias, según la Cofepris», aseguró.

A pesar de sus reservas, Contreras Campos reconoció que las grandes cadenas farmacéuticas han experimentado un incremento en sus negocios debido a la demanda de la vacuna contra el COVID-19.