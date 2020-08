Vaciaban un domicilio

Unos peligrosos individuos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en el fraccionamiento Ojocaliente I, luego de ser sorprendidos cuando perpetraban un robo a un domicilio y del cual ya estaban sustrayendo hasta los muebles.

Quienes se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, acusados de los delitos de robo y daño en las cosas, son tres individuos de nombres Carlos, de 38 años de edad; Alberto, de 47 años de edad y Felipe, de 20 años de edad.

Su detención se llevó a cabo cuando los policías uniformados realizaban labores de vigilancia en el fraccionamiento Ojocaliente I y en determinado momento fueron interceptados por una persona del sexo femenino quien les informó que en la avenida Ojocaliente, a la altura de los números 200, se estaba cometiendo un robo domiciliario.

La mujer comentó que la casa es propiedad de sus vecinos que en esos momentos no se encontraban y observó a varios sujetos sustrayendo el mobiliario.

Cuando los elementos policiacos arribaron al sitio señalado detectaron a tres individuos que sacaban los muebles y herramienta varia que posteriormente subían a una camioneta Nissan pick up que estaba estacionada. Al ser cuestionados sobre lo que estaban haciendo, inicialmente uno de ellos dijo ser el propietario, pero después cambió su versión y señaló que los habían contratado para realizar el traslado de los muebles a otro domicilio.

Sin embargo, los policías municipales detectaron daños en la chapa de la puerta principal y mucho desorden en el interior, por lo que procedieron a detenerlos. Poco después llegó quien dijo ser el propietario y señaló que no conocía a dichas personas.

