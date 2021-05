Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Víctor Manuel Vucetich sabe de Repechajes, al encarar este domingo su sexta eliminatoria con el objetivo de aumentar su crédito para continuar al mando de las Chivas.

El “Rey Midas” presume un saldo a favor en la instancia de Reclasificación con 4 Liguillas y sólo una eliminación.

El experimentado técnico logró avanzar en las temporadas 1994-1995, 1995-1996, Verano 1998 y Guardianes 2020, mientras que para el Clausura 2004 quedó fuera.

Su camino a los 5 títulos de Vucetich en la Liga MX no pasaron por la Repesca. Una experiencia que sí tiene Chivas al ganar el campeonato del Apertura 2006, donde sorteó la Reclasificación hasta coronarse en la cancha del Toluca.

El resto de participaciones rojiblancas en el Repechaje han sido positivas en el Clausura 2004 y en el Guardianes 2020, ésta con el “Rey Midas” al mando. Mientras tanto, en la campaña de 1993-1994 y Apertura 2003 no lograron acceder a los Cuartos de Final.

Para el técnico del Guadalajara lo realizado en la Fase Final no debería condicionar su posible renovación con el equipo, ya que está por culminar su contrato al final del torneo.

“Para mí no es una situación (de continuidad) la cuestión de los resultados. Para mí es un trabajo que se puede estar llevando, perfeccionando, creciendo, y teniendo objetivos claros, eso a lo mejor se va a ir dando con el tiempo. No es una situación que el resultado sea una dependencia de poder obtener una continuidad”, expresó Vucetich.

Para Jesús Molina, capitán de las Chivas, apostar por la continuidad de su entrenador sería lo óptimo.

“Es el técnico ideal para Chivas, por su experiencia, porque le gusta trabajar con jóvenes, por lo que ha representado en el futbol mexicano. Soy de los que piensan que la continuidad es importante, los proyectos, sobre todo, que va por su primer año apenas.

“Él debe sentir el respaldo de nosotros. Hacer las cosas bien para ganar los resultados, creo yo que el jugador tiene que poner de su parte y que no nos dé igual ganar o perder, o pensar que si llega otro técnico voy a jugar, es estar todos en sintonía y con esa buena vibra que debe haber siempre en un vestidor. Creo que es el idóneo, pero no es algo que me compete decidir”, externó Molina.

El dato

Guadalajara acabó en el noveno lugar, puesto del cual sólo los Pumas en el Apertura 2004 se han coronado como campeones.

Tabla

En la Repesca

El “Rey Midas” tiene saldo a favor en esta instancia en su carrera como técnico.

Equipo Temporada Resultado

Tecos 1994-95 Avanzó

Tigres 1995-96 Avanzó

Tecos Verano 1998 Avanzó

Pachuca Clausura 2004 Eliminado

Chivas Guardianes 2020 Avanzó