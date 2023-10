Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción de Morena contó hasta las macetas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuestionar su propuesta presupuestal y buscar de dónde pueden hacer los recortes a su gasto.

En una reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, diputados de Morena cuestionaron las peticiones presupuestales para jardinería, para aplicaciones tecnológicas, el número de plazas nuevas, y los bonos de riesgo.

Incluso preguntaron, aunque es público, cuánto es lo que ganan los Ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura.

Ante el cuestionamiento sobre los salarios de los juzgadores, la Oficial Mayor de la Corte, Gisela Morales, recordó a los legisladores que las percepciones para el 2024 son las mismas que los legisladores han aprobado en los últimos años.

Explicó a los diputados que se han hecho esfuerzos para gastar la totalidad del Presupuesto asignado al Poder Judicial y repitió que los fideicomisos que les acaban de quitar no eran ilegales ni se alimentaban con subejercicios, y que sí se reintegra dinero a la Tesorería.

El presupuesto para el 2024 creció 3.3 por ciento real con respecto al 2023, precisó sobre la petición de 74 mil 793 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura y 6 mil 109 para la Suprema Corte.

Hamlet García, con tono crítico, cuestionó para que quería la Corte 4 millones de pesos en la partida de jardinería.

El diputado de Morena mostró fotografías de los edificios de la Corte y de los Centros de Justicia local, donde, dijo, sólo hay macetas.

«Ni la Corte ni las casas de Cultura Jurídica tienen jardines, es insostenible la partida de jardinería ¿por que pedir 4 millones para jardines que no existen?», cuestionó.

Por ejemplo, citó, en el edificio de Pino Suárez 2 no hay jardines, en la sede de 16 de Septiembre tampoco, y en el edificio de avenida Revolución sólo hay árboles de la vía pública.

También mostró fotos de las Casas de Cultura Jurídica en varios estados, como la de Aguascalientes, donde sólo hay 8 macetas.

Tanto la oficial mayor de la Corte, Gisela Morales como el magistrado José Alfonso Montalvo, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura, alegaron que en el rubro de gasto de jardines está el de fumigación.

«Los servicios de jardinería y fumigación incluyen asignaciones a gastos de control, y exterminación, mantenimiento de áreas verdes, plantas y hierbas, y estamos considerando 4 millones para esa partida», dijo Morales.

En otro momento, el magistrado Montalvo explicó qué jueces, magistrados y ministros reciben bonos de riesgo porque siempre hay casos de alto impacto social.