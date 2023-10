Va Swift con más estrellas a otro partido de Kelce

CDMX.- Todavía no se reponen los fans de Taylor Swift de los rumores que la ligan sentimentalmente con el jugador de futbol americano Travis Kelce, y la cantante ya volvió a visitarlo en otro de sus partidos.

De acuerdo con medios como Page Six, Rolling Stone y The Sun, la intérprete asistió este domingo al partido de los Kansas City Chiefs, donde juega Kelce, contra los Jets de Nueva York.

Lo más interesante es que Swift arribó al estadio MetLife de Nueva Jersey con una comitiva de estrellas, en la que destacó la presencia de Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Apenas hace una semana, Taylor prendió internet con su visita a un partido de Kelce, donde se le vio junto a la madre del jugador celebrando, gritando y emocionada por ver jugar al atleta.

Este domingo, Swift también se acompañó de su amiga Sabrina Carpenter y la estrella del programa Queer Eye, Antoni Porowski. Y según se informó, la asistencia de todas estas estrellas fue una sorpresa por parte de Swift. (Rodolfo G. Zubieta/Agencia Reforma)