Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal solicitó de manera formal juicio político en contra del juez federal de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por considerar que ha facilitado la liberación integrantes de cárteles que operan en la frontera norte del País.

Con la solicitud, busca que se analice su actuación y, en su caso, se le destituya del cargo.

Acusa «diversas» actuaciones irregulares, cuestionables resoluciones y probables actuaciones ilegales para favorecer a grupos delictivos.

Uno de los grupos que, según la Federación habría favorecido el impartidor de justicia, es el Cártel del Golfo, al cual se le atribuye el reciente secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas.

Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la denuncia fue presentada ayer ante la Cámara de Diputados por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

En un comunicado, la Segob afirmó que el juez especializado del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas fomenta la impunidad con sus «cuestionables» resoluciones.

La Segob aseguró que el juez ha emitido otras resoluciones cuestionables relacionadas con delincuencia organizada, tráfico de fentanilo, posesión de armas exclusivas y cohecho.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia estableció en 2003 que no procede el juicio político contra juzgadores por los criterios de sus sentencias.

Cabe mencionar que en México no ha habido un solo juicio político a nivel federal, a diferencia del desafuero o juicio de procedencia.

Contreras Martínez estudió derecho en el Centro Universitario de Ixtlahuaca entre 1996-2001, dos maestrías y un doctorado por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Ha sido oficial judicial en juzgados del Edomex y SLP; actuario judicial en juzgado de la CDMX, juez de Distrito Especializado en BCS, Guerrero y Tamaulipas.