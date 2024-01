Sandra Ivette Acevedo Barrón Agencia Reforma

Rodrigo Prieto obtuvo una candidatura a Mejor Fotografía por su trabajo en Los Asesinos de la Luna de las Flores, filme de Martin Scorsese.

Prieto obtuvo el galardón de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos a la Mejor Cinematografía por su trabajo en Los Asesinos de la Luna.

A continuación la lista completa de ganadores:

– Mejor Película: Vidas Pasadas

– Mejor Director: Jonathan Glazer, The Zone of Interest

– Mejor Película No Inglesa: Hojas de Otoño

– Mejor Película de No Ficción: Menus-Plaisirs – Les Troisgros

– Mejor Actor: Andrew Scott, Todos Somos Extraños

– Mejor Actriz: Sandra Hüller, Anatomía de una Caída y The Zone of Interest

– Mejor Actor de Reparto: Charles Melton, May December

– Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph, Los Que se Quedan

– Mejor Guion: Samy Burch, May December

– Mejor Fotografía: Rodrigo Prieto, Los Asesinos de la Luna

– Mejor Película Experimental: Jean Luc-Godard, Trailer of a Film That Will Never Exist: Phony Wars

– Premio al Patrimonio Cinematográfico: Criterion Channel

– Premio al Patrimonio Cinematográfico: Facets, Kim’s Video, Scarecrow Video y Vidiots

– Mención Honorífica para una película en espera de distribución en Estados Unidos: Víctor Erice, Cerrar los Ojos