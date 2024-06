Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de 200 recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral sobre la elección federal, el PRD busca recuperar 200 mil votos para mantener el registro como partido.

Jesús Zambrano, dirigente nacional, y Ángel Ávila, representante ante el INE, realizan con magistrados de la Sala Superior «alegatos de oídas» para fundamentar los juicios que han presentado.

De acuerdo con el cómputo de los comicios del 2 de junio, el perredismo consiguió 2.43 por ciento en la elección a diputados, más alta que para la Presidencia y el Senado. Para mantener el registro requería el 3 por ciento.

Zambrano afirmó que la dirigencia no ha tirado la toalla ni da por muerto al partido, por lo que aprovecharán cualquier rendija jurídica para intentar salvarse.

«Ese PRD que nació hace 35 años está cerrando un ciclo político de su vida institucional, pero nosotros queremos seguir luchando y vamos a darle hasta el último aliento que tengamos, la última rendija jurídica que tengamos la vamos a aprovechar para seguir peleando por el registro nacional del PRD.

«Somos una fuerza política que no la van a hacer desaparecer así tan fácilmente», dijo.

El dirigente del sol azteca insistió en que el crimen organizado sí afectó su votación.

Por ejemplo, abundó, al menos en 100 distritos hubo presencia el crimen organizado, y en decenas de municipios sus candidatos renunciaron, por lo que la gente no votó por ellos.

«La violencia que se presentó en determinados municipios y regiones llevó a que hubiera una participación baja del electorado en general y baja para el PRD en particular.

«El crimen organizado tuvo una participación antes y durante el proceso electoral, bajando candidatos principalmente del PRD, en donde nos dio una afectación totalmente directa a nuestros números tanto en lo local como en lo federal.

«Cuando le bajan un candidato, sea a presidente municipal o a un diputado local por supuesto que están bajando votos también para la elección federal», recalcó.

Zambrano aseguró que tanto las impugnaciones que presentaron en lo individual, como en conjunto con el PAN, incluso el recurso interpuesto por el PRI de manera separada, servirán para recuperar votos.

«Estamos hablando (de recuperar) arriba de unos 200 mil votos, y por supuesto que esa afectación la tuvimos plenamente, está demostrado tanto en casillas zapato, casillas no instaladas, y además las casillas donde se recibió votación por gente que no era de la sección, casillas donde se recibió votación por gente que no debía haberlo hecho, o sea funcionarios públicos, y casillas que cambiaron de ubicación sin ninguna justificación», explicó.

En la primera visita al Tribunal de reunieron con el magistrado Felipe Fuentes, y en los próximos días se reunirán con otros integrantes de la Sala Superior.

«Tenemos esa confianza que podamos recuperar los votos y los porcentajes de votos en cada distrito necesarios para que logremos mantener el registro legal del PRD», añadió Zambrano.