Oscar Uscanga Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El partido político Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que al PAN, PRI y PRD no les ha servido unirse electoralmente en los últimos dos años, lapso en donde han perdido la preferencia electoral, 13 Gubernaturas, cuatro este año y el resto en 2021.

Pese a no ganar ninguna Gubernatura el 5 de junio pasado, la dirigencia de MC afirmó que sólo ellos y Morena han incrementado el número de votos totales en comicios de 2016 a la fecha.

Salomón Chertorivski, diputado federal, quien realizó la presentación, reiteró que la postura institucional es la de no unirse a la coalición para las elecciones a la Gubernatura de 2023 en Coahuila y Estado de México, ni tampoco en la presidencial de 2024.

«MC no ha dejado de crecer, es la fuerza de Oposición que crece de manera consistente por el total de votos, las únicas marcas que mantienen una tendencia de crecimiento en los seis estados donde hubo elecciones son MC y Morena», expresó.

«En 2022, la Alianza no ganó nada, perdió cuatro estados y alcanzó a retener dos en los que también perdió voto. Respetamos las decisiones de quienes quieren alianza, pero nuestro análisis es que la alianza no les ha servido a los partidos para ganar votos».

Afirmó que, de 2016 a la fecha, el PAN perdió el 42 por viento de votos; el PRI, el 54 por ciento; y el PRD, un 77 por ciento de la preferencia electoral en los seis estados donde hubo elecciones el pasado domingo.

«La Alianza no ha funcionado para ganar votos, no está en el gusto del electorado mexicano, no se le entiende, ahí están los números. Nuestra estrategia se mantiene como lo hemos planteado hasta ahora, un proyecto nacional construido desde lo local, con programas e identidad propio, creemos profundamente que el País necesita un proyecto nacional demócrata».

Dante Delgado, líder nacional del partido, añadió que seguirán con su postura de ir en solitario hasta el 2024, pese a las invitaciones de unión de los otros partidos de Oposición.

«Hay posibilidades en las elecciones del próximo año, si es posible tener éxito si hay un realineamiento de fuerzas políticas, vamos a intentar continuar en la construcción de un proyecto por encima de partidos políticos, que construya la nueva Oposición, a quienes piensan que la Oposición es una mampara con tres personajes, creemos que la nueva Oposición debe de ser de muchos personajes», dijo.

En la conferencia, también estuvieron presentes Juan Zavala, Secretario General de Acuerdos; la senadora Patricia Mercado; y la diputada federal, Jessica Ortega.

