Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Lo dicho esta semana por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo sentencia todo, al menos hasta ahora…

“No habrá una recuperación (económica) total hasta que esté completamente controlada la pandemia, y eso básicamente será a través de las vacunas”, expuso el jueves en el primer día de la Plenaria de los Diputados de Morena.

Pues bien, de acuerdo con proyecciones de la organización Our World in Data -basada en científicos de la Universidad de Oxford- a México le tomaría 105 meses para llegar a vacunar a la mayoría -no toda- de su población.

Esto se traduciría en que, de no corregirse el abasto y la logística para la aplicación de las vacunas, habría que esperar hasta octubre del 2029 para alcanzar esa meta parcial.

De entre 42 países a los cuales les da seguimiento Our World in Data, sólo Bulgaria, Argentina e India tienen un horizonte más lejano que el de México para llegar a ese objetivo.

Por otro lado, remontar el tamaño de la caída de la economía mexicana durante el año pasado, de 8.5 por ciento, requerirá de mayores avances que en otros países.

Hasta ayer, de 11 países que habían reportado la variación de su PIB para el año completo del 2020, sólo España mostró un descalabro mayor, de 11 por ciento.

Es así como hacia adelante la tarea para recuperar el paso de la economía mexicana representa un gran reto.

“Los confinamientos dejarán secuelas severas en la economía, ante la escasa respuesta fiscal, lo que se traducirá en más negocios y empleos perdidos definitivamente, y una débil recuperación”, señaló Alejandro Saldaña Brito, subdirector de análisis económico de Ve por Más.

Según analistas encuestados por Bloomberg, la economía se expandirá apenas un 3.5 por ciento durante el 2021.

Esto significa que “se avecina un largo camino hacia la recuperación”, anotó la propia agencia especializada en información económica.

“En el mejor de los escenarios, le tomará a México cuatro años recuperar el PIB que tenía antes de la crisis actual”, anotó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.