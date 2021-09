Aunque mucho se ha hablado de la posibilidad de que el voto para la elección de autoridades de Gobierno o legislativas sea por la vía electrónica, por el momento no es factible porque no se tienen las condiciones para garantizar la confianza en el resultado de ser así el sufragio, manifestó el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz.

Falta mucho trabajo por hacer en materia electoral para lograr la confianza de la ciudadanía, y eso se dará en cuanto haya más cultura de participación directa, pues de esta manera es como los resultados de elecciones podrán ser legitimados, sin que surjan versiones sobre supuestas manipulaciones.

Hace falta más cultura democrática, de participación y de respeto al resultado que da el voto de la ciudadanía, “que se respete el voto popular”, recalcó el presidente del Consejo General del IEE, al insistir que de momento el voto electrónico es factible, pero no confiable.

Uno de los retos en el que trabajan las instituciones y los organismos que participan en los procesos electorales, es abatir la desconfianza de la ciudadanía y reconocer los resultados, pero en esto también tiene mucho que ver la posición que tienen los partidos políticos, quienes asumen las candidaturas e inclusive, los que optan por participar por la vía independiente.

Los ciudadanos “deberíamos confiar un poco más”, pero para ello se debe dejar de lado la tentación de incurrir en corrupción y compra de votos o acarreo, “y todo ese tipo de prácticas que siguen sucediendo”.

Una de las muestras de que la desconfianza en los resultados de las elecciones se sigue presentando, es el hecho de que a estas alturas, todavía hay medios de impugnación pendientes de resolver, y es que “todos solicitaron la revisión, y eso es lo que impide transitar del voto en papel al electrónico”.

Por lo pronto, el sufragio por la vía electrónica ya es utilizado, mencionó Landeros Ortiz, sobre todo para recibir la participación de quienes viven en el extranjero y tienen derecho de voto, y en otras partes del país ya se han realizado comicios con esta posibilidad de voto, pero aquí, falta todavía madurar en materia de educación cívica, insistió.