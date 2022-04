Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-La creciente competencia de plataformas de películas, series y contenido audiovisual, está propiciando que el precursor Netflix vaya perdiendo terreno en México.

Aunque se mantiene como el jugador dominante, con el 63.5 por ciento del mercado, en los últimos seis meses se contrajo 12.3 puntos porcentuales, de acuerdo con un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Las plataformas, también conocidas como Video sobre Demanda por Suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) tienen hoy en días más jugadores como Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Claro Video, Blim TV, Youtube y otros.

La firma The CIU reveló que durante el 2021 las SVOD registraron un total de 12 millones de suscriptores, lo que equivale a un alza del 13.8 por ciento, en relación al 2020.

Ese crecimiento se debió, en gran medida, al confinamiento derivado del Covid-19.

«Uno de los mercados que ha registrado un marcado dinamismo e impulso en el curso de la pandemia es el de plataformas de Video sobre Demanda por Suscripción, ante el confinamiento en el hogar, las restricciones a la movilidad, la creciente adopción de la conectividad y el lanzamiento de nuevas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales por internet», describió el reporte.

«La creciente competencia en el ecosistema de plataformas SVOD ha detonado una reconfiguración y preferencia incremental de los jugadores entrantes, frente a aquellos ya consolidados en el mercado».

De esta manera, Disney+ y HBO Max son las alternativas que registran un avance significativo por el número de usuarios al cierre del 2021, con el 12.6 y el 9.3 por ciento de los suscriptores en México, respectivamente.

Comparten suscriptores

The CIU reveló que el 44 por ciento de los usuarios puede estar suscrito a dos o más plataformas, y este fenómeno se empezó a dar con la aparición de los nuevos participantes en esta industria de entretenimiento.

«La diversificación en el número de jugadores SVOD ha impulsado la contratación de más de una plataforma entre los usuarios, a partir de la incursión de nuevos jugadores con ofertas disruptivas en contenidos y precios, como son los casos de los ya referidos Disney+ y HBO Max, pero también Apple TV+, Paramount+, Star+, y otros».

Lo que dio como resultado que el 27 por ciento de los suscriptores tenga dos plataformas registradas, y un 17 por ciento tres o más alternativas, mientras que el 56 por ciento cuenta con una plataforma.

