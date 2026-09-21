Juan Javier Morales Valdés Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Morenistas de Nuevo León van contra el Gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, su padre y su medio hermano.

Los morenistas en Nuevo León van contra el Gobernador de MC Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, su papá, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

En mayo pasado los denunciaron ante la FGR, y hoy serán acusados ante la Fiscalía Anticorrupción estatal por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de mil 400 millones de pesos.

También implican a Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno, y a Eric Peñalver Serna, primo del funcionario estatal.

En la denuncia se acusa triangulación de recursos públicos que salieron del Gobierno del Estado y terminaron, a través de proveedores «favoritos» del gobierno estatal, en el despacho «Firma Jurídica y Fiscal Abogados», propiedad del Gobernador y su padre.

La denuncia de los morenistas ante la fiscalía, será encabezada por el ex Gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, actual senador morenista y delegado del partido en Nuevo León.