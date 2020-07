Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

MANZANILLO, Colima.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los elementos de la Secretaría de Marina regresarán a los litorales del país para dejar en definitiva las labores de seguridad pública que les fueron encomendadas por Gobiernos anteriores.

Desde este puerto, centro de la disputa de las organizaciones criminales en Colima, el mandatario aseguró que los marinos concentrarán sus esfuerzos en resguardar la soberanía, pero también en la vigilancia de recintos portuarios y aduanales.

Explicó que, con la creación de la Guardia Nacional, ya no será necesario que los elementos de la Armada de México permanezcan en las calles para hacer frente a las bandas criminales y frenar la violencia.

“Se creó la Guardia Nacional que ya tiene 96 mil efectivos, de modo que en este plan de ir fortaleciendo la Guardia Nacional y crear 266 coordinaciones territoriales en todo el país ya vamos a poder regresar a las costas a los marinos que se utilizaban para ser operativos en tierra, cuando no es esa su función principal”, dijo.

“La Marina tiene que ser garante de la soberanía y del cuidado de los litorales y de los puertos de México, ese es el nuevo rol que se le está asignando, repito, incluye la vigilancia, la protección, la seguridad de aduanas marinas y puertos de nuestro País”.

Recordó que, por la mañana, durante la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, instruyó a las secretarías de la Defensa y de Marina para que asuman la protección de los puertos.

Consideró que estas medidas, en el caso Manzanillo, permitirán el fortalecimiento a nivel comercial, pero también evitará la violencia que hoy mantiene a Colima en el primer lugar en homicidios dolosos en todo el país.

En tanto, el titular de Marina, Almirante Rafael Ojeda, refrendó el compromiso de garantizar la seguridad, protección de los mares y control de los puertos mexicanos.

López Obrador hizo un reconocimiento público al nuevo administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien abordó la camioneta junto con el tabasqueño al final del encuentro.

“Aquí quiero decir que Horacio Duarte, el administrador de Aduanas, cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Conozco a Horacio, hemos luchado juntos desde hace casi 30 años. No tenemos mucha edad, lo que pasa es que empezamos adolescentes en esta lucha, y es mi amigo, mi compañero al que le tengo toda la confianza”, elogió.

