Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La afiliación de trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) camina lento.

De septiembre de 2022 al mismo mes de este año, se registraron 10 mil afiliaciones, con lo que ya suman 61 mil 616 a nivel nacional.

Esto es preocupante si se considera que hay alrededor de 2 millones de trabajadoras del hogar en el País, señaló Norma Palacios, una de las dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO).

«Las compañeras están desprotegidas en el tema de seguridad social, nosotras lo vemos aquí con las asesorías que damos en el sindicato, ellas simplemente son despedidas cuando tienen un accidente de trabajo, queda a la buena voluntad del empleador si es que reconoce alguna responsabilidad o si no, simplemente las despiden», comentó.

Los empleadores, dijo, siguen sin reconocer que hay una relación laboral con las trabajadoras del hogar.

«Ellos siguen sin reconocer que somos trabajadoras, que hay una relación laboral y que tienen que cumplir con una obligación», señaló Palacios.

Describió que las que están aseguradas, en su mayoría laboran de entrada por salida en las casas de los empleadores.

«Hay mucho desconocimiento en materia de cómo opera la seguridad social para nosotras, también debemos saber que algunos empleadores son personas adultas mayores y no tienen acceso a la tecnología, no tienen tanta información.

«En general hay mucha desinformación de cómo funciona, cuál es el proceso, cual es el trámite», manifestó la dirigente.

Germán de la Garza, Socio Líder, Fisher & Phillips, consideró que se debe trabajar en la estrategia de comunicación del programa porque no se conoce a fondo.

«La concepción generalizada es que, al tratarse de un trámite ante una dependencia de gobierno, automáticamente lo ligan con algo que es difícil y no necesariamente es así. Va lento, no hay la suficiente publicidad «, opinó.