Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscalía General de la República (FGR) promovió demandas de extinción de dominio para que el Estado se quede con el dinero asegurado en las cuentas del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y de sus familiares.

Se trata de 2 millones 240 mil pesos del presunto líder del grupo criminal «La Barredora», sujeto a proceso por múltiples delitos.

Una de las demandas busca la extinción de 1 millón 387 mil pesos cuya propiedad se atribuye al propio Bermúdez Requena, quien fue expulsado a México desde Paraguay en septiembre de 2025.

«No se ha acreditado la legítima procedencia (del dinero) y se encuentra vinculado a actividades con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita», explicó el Juzgado Segundo de Distrito de Extinción de Dominio, que el pasado 7 de julio ordenó el aseguramiento de los fondos como medida cautelar.

Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo, está internado en el penal federal de El Altiplano, y sujeto a tres procesos penales fincados por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado, desaparición forzada de personas y peculado.

En el otro expediente, se demandó la extinción de tres cuentas bancarias a nombre de Verónica Encalada Pérez y Humberto Bermúdez Requena, esposa y hermano, respectivamente, del ex funcionario.

Las cuentas, en Banorte, BBVA y Santander, tenían un saldo acumulado de 853 mil pesos cuando fueron aseguradas. De este monto, 755 mil pesos pertenecen a Verónica Encalada.

Con independencia de las actuaciones de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había bloqueado cuentas de Bermúdez y sus familiares desde el año pasado.

Si los jueces decretan la extinción, el dinero pasará al erario, sin que sea necesario que Bermúdez o sus parientes sean declarados culpables de algún delito.