Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que ya transcurrió la mitad de la Administración federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apuesta aún por dejar en operación 12 nuevas centrales de generación eléctrica más la modernización de 14 hidroeléctricas.

De acuerdo con una presentación de la Comisión sobre la «Reforma Constitucional en Materia Energética», con fecha del 18 de octubre, se contemplan 12 plantas a mediano y corto plazo.

Dentro de estos proyectos no se señala el parque solar de Sonora, del que el Ejecutivo ha señalado que será el más grande de América Latina.

Para el corto plazo, se señalan ocho centrales «estratégicas» con una capacidad instalada conjunta de 3 mil 385 megawatts y una inversión de 56 mil 320 millones de pesos, de las cuales Mexicali Oriente, Parque Industrial, Guadalajara y Lerdo serán de combustión interna y SLP, El Sauz ll, Salamanca y Manzanillo lll serán ciclos combinados.

Para ninguno de esos proyectos se tiene, hasta el momento, una convocatoria de licitación o se conoce públicamente.

Las seis centrales restantes definidas en el documento de mediano plazo son las que ya se encuentran en proceso de licitación: González Ortega, Mérida, Valladolid, San Luis Río Colorado, Tuxpan Fase l y BCS, cuya capacidad conjunta es de 4 mil 158 megawatts y requerirán inversiones por 59 mil 77 millones de pesos.

En el caso de las hidroeléctricas, la presentación contempla una inversión de 18 mil millones de pesos para realizar los trabajos de modernización en 10 centrales y de cuatro aún no se detalla el monto de inversión requerido. El documento no precisa la capacidad, pero en un comunicado CFE señaló que se agregarán 264 megawatts.

Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dijo que al terminar el sexenio estarán operando 16 nuevas centrales, que sumarán una capacidad instalada de 8 mil 800 megawatts.

Para la repotenciación de las 14 hidroeléctricas se contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos para alargar la vida útil de las centrales otros 50 años, añadió.

El financiamiento de los proyectos será «a partir de un autofinanciamiento mediante un fideicomiso maestro de inversión y con recursos obtenidos de bancas de desarrollo, nacionales e internacionales (…) sin asociaciones público-privadas, sin Pidiregas», según Bartlett.

Rosanety Barrios, experta en temas de energía, dijo que las capacidades financieras de la CFE son limitadas, por lo que sí ya era complicado lograr sacar las seis centrales en licitación, es más complicado pensar en ocho más.