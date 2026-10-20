Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el Gobierno federal dijo que no hay pruebas que impliquen directamente a la Gobernadora panista de Chihuahua en la incursión de agentes de la CIA en territorio nacional, el ex Fiscal estatal César Jáuregui fue ingresado al penal del Altiplano acusado de traición a la patria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con pruebas de que Maru Campos ordenara el operativo de la Sierra Tarahumara en el que agentes estadounidenses intervinieron sin autorización del Gobierno federal.

«No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la Fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la Gobernadora», expresó.

La Presidenta recordó que la propia Fiscalía de Chihuahua inició la primera investigación contra Jáuregui por presuntos delitos relacionados con el servicio público, antes de que la FGR obtuviera una orden de aprehensión por traición a la patria.

El domingo, Jáuregui recibió libertad condicional por los cargos del fuero común, pero fue recapturado por agentes federales y trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

En medio de las presiones de panistas para que defienda a su ex colaborador, Campos descartó protegerlo y aseguró que su Gobierno colaborará con las autoridades federales.

«Nadie que haya servido en mi Gobierno está por encima de la ley», sostuvo, al afirmar que en Chihuahua no se protege ni se persigue a nadie.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respaldó a la Gobernadora y cuestionó la acusación de traición a la patria contra Jáuregui, al considerar que se trata de un exceso y de una politización de la justicia con fines electorales.

Romero sostuvo que cualquier persona que cometa un acto ilegal debe responder ante la ley, pero rechazó que los hechos ameriten ese delito.