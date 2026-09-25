Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante la lluvia de críticas por asumir el color del Gobierno de la Ciudad de México, el INE nuevamente cambiará los tonos lilas por gris.

«La paleta excluirá todas las tonalidades de lila y violeta, así como el color azul en todas sus gamas, con el fin de evitar confusiones con los colores oficiales de instituciones de gobierno de los ámbitos local o federal, así como de organizaciones o partidos políticos.

«El gris, en sus distintas tonalidades, será el color predominante, en atención a los valores de neutralidad e imparcialidad del Instituto como árbitro de las contiendas electorales», se argumenta en el acuerdo que aprobará la Junta General Ejecutiva.

Apenas el 9 de septiembre, dicho órgano de dirección modificó el color rosa mexicano bajo el argumento de que se lo había «robado» el partido Somos, y era para generar independencia.

Sin embargo, el INE fue fuertemente criticado por transitar al color lila, pues toda la infraestructura de la Ciudad de México está de ese color, así como los documentos oficiales del Gobierno capitalino.