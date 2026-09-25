Va ex Miss Jamaica contra Miss Universe

CDMX.- La demanda contra Miss Universe y sus empresas matrices incluye cinco cargos, entre ellos negligencia y supervisión negligente, informó ABC News. La modelo Gabrielle Henry, representante de un país caribeño, cayó por una abertura del escenario durante el certamen y sufrió hemorragias, una fractura y una lesión cerebral. Henry busca responsabilizar a la organización por las condiciones de seguridad y las consecuencias que el accidente ha tenido en su vida. Miss Universe aseguró que la salud y el bienestar de la candidata siempre han sido una prioridad, aunque señaló que todavía no había recibido la demanda. También negó haber recibido reclamaciones por gastos médicos adicionales.